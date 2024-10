Výška verejných investícií by mala medziročne vzrásť o takmer 19 %

Bratislava 11. októbra (TASR) - Výška verejných investícií by mala v roku 2025 v porovnaní s aktuálnym rokom vzrásť o takmer 19 % a dosiahnuť tak úroveň 3,717 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR predložilo Ministerstvo financií SR.



Zo štátneho rozpočtu by malo pritom plynúť 2,034 miliardy eur a zvyšných 1,683 miliardy eur by malo byť zabezpečených z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti.



Najviac finančných prostriedkov by malo ísť do Ministerstva dopravy SR, ktoré by malo dostať 1,3 miliardy eur. S vyčlenenou výškou financií v hodnote 1,017 miliardy eur nasleduje Ministerstvo obrany SR a s 333 miliónmi eur Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvu hospodárstva SR pripadá 156 miliónov eur a Ministerstvu vnútra 82 miliónov eur.