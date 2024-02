Výšku snehu v strediskách TMR merajú satelitne, rekordná je na Chopku

Demänovská Dolina/Vysoké Tatry 20. februára (TASR) - Výšku snehovej pokrývky na zjazdovkách v lyžiarskych strediskách spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) merajú satelitne. Rekordná vrstva snehu sa nachádza v Jasnej na južnej strane Chopka, 575 centimetrov. TASR o tom v utorok informoval Marián Galajda z TMR.



"Najväčšiu výšku sme namerali na Zadných Derešoch. Je to miesto prakticky na hrane kopca, takže časť snehu dofúkal vietor a keď k tomu pripočítame zasnežovanie, tak takmer šesť metrov je na svete," povedal vedúci zasnežovania a lyžiarskych tratí Maroš Kupčo.



V stredisku Tatranská Lomnica namerali najvyššiu vrstvu snehu na zjazdovke pod Lomnickým štítom na traverze 5a zo Skalnatého plesa smerom do Tatranskej Lomnice. "Máme tam 2,72 metra mixu technického a prírodného snehu v pomere pol na pol. Je to špecifické miesto, ktoré traverzuje horský masív, a pravidelne tam musíme hlavne po veterných dňoch doslova vyrezávať zjazdovku. Často je zafúkaná tak, že vám doslova mizne pred očami," doplnil šéf zasnežovania a lyžiarskych tratí v Tatranskej Lomnici Ján Kozubík.



Na Štrbskom Plese namerali najvyššiu vrstvu snehu na zjazdovke Solisko, 379 centimetrov. Nachádza sa pod druhým terénnym prahom na zjazdovke.



Galajda doplnil, že dáta o výške snehovej pokrývky im umožňuje získať najmodernejšia výbava pásových vozidiel. Základom je spojenie strojov so satelitmi, čo presne určuje ich polohu, a pri porovnaní s 3D modelom zjazdoviek, ktorý získali letným nasnímaním zjazdoviek, dokáže presne identifikovať výšku snehovej pokrývky. Satelitné meranie umožňuje prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk skvalitniť a zefektívniť úpravu zjazdoviek.