Výskum: Boj proti znečisteniu látkami PFAS bude stáť EÚ miliardy eur

Brusel/Amsterdam 14. januára (TASR) - Vyčistenie od znečistenia večnými chemikáliami (PFAS) bude stáť Holandsko miliardy eur, pretože látky, ktoré sa v životnom prostredí a ľudských telách takmer vôbec nerozpúšťajú a pôsobia dlhodobo na zdravie, môžu byť prítomné až na 1000 rôznych miestach. Informoval o tom v utorok holandský denník Financieele Dagblad.



Denník pripomenul, že odhady založené na spoločnom výskume médií a tímu investigatívnej žurnalistiky Investico zdôrazňujú rozsah úloh, ktorým čelí vláda a miestne samosprávy pri riešení problémov s PFAS.



Per- a polyfluóralkylové látky (PFAS) je súhrnné označenie pre približne 4000 syntetických chemikálií, ktoré sú široko používané v celej spoločnosti a v životnom prostredí sa nerozkladajú. EÚ upozorňuje, že tieto chemické látky sa môžu hromadiť v ľudskom tele a viesť napríklad k poškodeniu pečene, problémom so štítnou žľazou, neplodnosti či rakovine.



Prvých 28 projektov na "čistenie" od PFAS má cenu takmer 70 miliónov eur, pričom veľká časť nákladov pripadne na vládu, pretože spoločnosti vyrábajúce produkty obsahujúce PFAS už neexistujú alebo skrachovali. Niektorí odborníci však spochybňujú náklady na čistenie a tvrdia, že PFAS nie sú jediné škodlivé chemikálie, ktoré prenikli do pôdy. Zároveň upozorňujú, že cieľ nulového rizika z PFAS je nereálny, najmä pre príliš vysoké náklady.



Spoločný výskum spoločnosti Investico a denníka Le Monde naznačil, že celkové náklady na čistenie PFAS pre Európu by mohli byť až 2000 miliárd eur, ak spoločnosti budú naďalej pokračovať vo výrobe a vypúšťaní chemikálií.



"Napriek jasným dôkazom o ich škodlivosti, používanie PFAS a znečistenie naďalej eskalujú, čo je predpoklad pre veľkú budúcu krízu," povedala pre denník Dorota Napierska zo Zero Waste Europe, siete 37 miestnych a národných mimovládnych organizácií z celej Európy, ktoré spolupracujú v oblasti odpadovej politiky.



Podľa nej znečistenie PFAS je jasným príkladom priemyselného lobingu a systémovej nečinnosti orgánov. Kým priemyselné odvetvia míňajú milióny na lobovanie za ochranu svojich ziskov, verejnosť znáša oveľa vyššie náklady - platí miliardy za odstránenie škodlivých látok a v podobe výdavkov na zdravotnú starostlivosť.



Znečistenie PFAS je aj v Holandsku rastúcim problémom, a preto vlani v júli vláda vydala prísnejšie varovania pred tým, aby sa deti na pláži hrali v morskej pene, pretože môže obsahovať vysoké koncentrácie PFAS. Vysoké hladiny týchto chemikálií boli zistené aj vo vajciach od sliepok a Inštitút pre verejné zdravie (RIVM) v roku 2023 odporučil rybárom, aby výrazne znížili spotrebu rýb, kreviet, ustríc a mušlí ulovených v ústí rieky Westerschelde v dôsledku chemického znečistenia.



Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Chris Jansen vlani poslancom parlamentu povedal, že všetky látky PFAS majú byť zahrnuté na oficiálny holandský zoznam "látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy". To znamená, že všetky spoločnosti, ktoré ich používajú, musia minimalizovať ich používanie a úplne predchádzať emisiám.



Zoznam prioritných opatrení zahŕňa všetky chemikálie, ktoré predstavujú hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie.



EÚ plánuje postupne ukončiť používanie PFAS v mnohých priemyselných odvetviach.