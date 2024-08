Výskum: Najinovatívnejším krajom je Bratislavský

Bratislava 13. augusta (TASR) - Najinovatívnejším krajom na Slovensku je Bratislavský kraj, pričom ide o typickú pozíciu hlavných miest v rámci Európskej únie. Najvýraznejší rast v oblasti vedy, výskumu a inovácií zaznamenal Banskobystrický kraj, priblížila Výskumná a inovačná autorita (VAIA). Na druhom mieste v rebríčku sa umiestnil Košický kraj, najmenej inovatívnym bol susedný Prešovský kraj.



"Najväčšiu medziročnú zmenu zaznamenal Banskobystrický kraj, ktorý je skokanom roka, a to najmä vďaka špičkovým vedeckým publikáciám, IKT (informačné a komunikačné technológie) zamestnancom a výraznému zlepšeniu v emisiách v priemysle. Kraju sa tak podarilo poskočiť zo siedmeho miesta v roku 2021 na tretie miesto v roku 2022," uviedla VAIA.



Zoznam inovatívnych krajov v SR bol vypracovaný na základe analýzy Krajské inovačné skóre Slovenska (KISS), ktorú realizoval Odbor výskumných a inovačných politík VAIA v spolupráci so Štatistickým úradom SR a s Národnou bankou Slovenska. Analýza KISS by sa po vzore Európskeho inovačného rebríčka (EIS) mala zameriavať na hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenských regiónov.