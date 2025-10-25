< sekcia Ekonomika
VÝSKUM: Poľština je najlepším jazykom na zadávanie príkazov pre AI
Autor TASR
Varšava 25. októbra (TASR) - Poľský jazyk sa podľa výskumu americkej Marylandskej univerzity v Baltimore a spoločnosti Microsoft ukázal ako najpresnejší pri zadávaní príkazov umelej inteligencii. V medzinárodnom porovnaní 26 jazykov získal prvé miesto pred francúzštinou a taliančinou, zatiaľ čo angličtina skončila až šiesta. Výsledky boli zverejnené v rámci nového benchmarku OneRuler, ktorý testuje schopnosť veľkých jazykových modelov (LLM) spracovávať dlhé textové vstupy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa Rzeczpospolity.
Podľa autorov štúdie „One ruler to measure them all: Benchmarking multilingual long-context language models“ (Jedno kritérium pre všetky jazyky: Meranie viacjazyčných modelov s dlhým kontextom) poľština dosiahla priemernú úspešnosť 88 percent, zatiaľ čo angličtina necelých 84 percent. Modely AI pritom zvyčajne trénujú na najväčšom množstve dát práve v angličtine a čínštine, no čínsky jazyk sa v rebríčku umiestnil s výsledkom 62 percent až na štvrtom mieste od konca.
Skúmanie prebiehalo na siedmich typoch úloh, rozdelených do kategórií vyhľadávania a agregácie, s kontextami od 8000 do 128.000 tokenov. Výskumníci zistili, že čím je kontext dlhší, tým sa viac prehlbuje rozdiel vo výkonnosti medzi tzv. vysokozdrojovými jazykmi, ako sú európske, a nízkozdrojovými, ako swahilčina či sothčina. Rozdiel sa zvýšil z 11 na 34 percent pri najdlhších textoch.
Napriek relatívne obmedzenému množstvu dát, na ktorých sa veľké jazykové modely učia po poľsky, dosahujú v tomto jazyku vyššiu presnosť odpovedí, menej chýb a lepšie výsledky pri analýze rozsiahlych dokumentov. Autori štúdie uviedli, že poľština sa ukázala ako najvhodnejší jazyk na tzv. promptovanie - zadávanie dlhých a komplexných otázok AI.
