Obchodníci: Výskyt afrického moru by nemal mať vplyv na zásobovanie

Bratislava 26. júla (TASR) – Situácia, ktorá vznikla v súvislosti s potvrdením afrického moru ošípaných na Slovensku, by nemala mať vplyv na zásobovanie obyvateľstva. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu obchodu (ZO) SR Martin Katriak.



"Podľa našich doterajších informácií a analýz dosah na zásobovanie obyvateľstva z uvedenej situácie by nemal byť žiaden," poznamenal Katriak. Postavenie obchodníkov v tejto situácii podľa neho spočíva v tom, že sú úplne závislí od dodávateľov, ich vnútornej kontroly a orgánov objektívnej kontroly. "Našim dodávateľom i orgánom objektívnej kontroly dôverujeme," zdôraznil Katriak.



Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič v tejto súvislosti skonštatoval, že momentálne je predčasné povedať, ako výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku ovplyvní obchodníkov alebo spotrebiteľov. "Je to skôr otázka na producentov bravčového mäsa, ako táto skutočnosť ovplyvní ich, aké opatrenia sa budú musieť v súvislosti s tým urobiť a až následne bude možné odhadnúť, ako to môže ovplyvniť obchodníkov či spotrebiteľov na Slovensku," priblížil Krajčovič.



Vo štvrtok (25. 7.) informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že africký mor ošípaných (AMO) bol po prvý raz diagnostikovaný na území Slovenskej republiky. Nákazu potvrdili v obci Strážne v okrese Trebišov pri hraniciach s Maďarskom.