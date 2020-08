Výskyt moru si vyžiadal likvidáciu stoviek ošípaných na farme v Luhyni

Luhyňa 19. augusta (TASR) – V rámci opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) veterinári v stredu preventívne likvidujú všetky domáce ošípané chované na farme v obci Luhyňa v Trebišovskom okrese. Komerčný chov zahŕňal 380 ošípaných, z toho 35 prasníc. K ich utrateniu dochádza po tom, ako Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR v pondelok (17. 8.) na tejto farme potvrdila výskyt AMO.



Ide pritom o prvý takýto prípad nákazy v komerčnom veľkochove na Slovensku. Predtým zaznamenali AMO len v domácich drobnochovoch a u diviakov.







To, akým spôsobom sa nákaza na farmu dostala, zatiaľ nie je známe. "Nie je zistený vektor, akým spôsobom to prišlo. Je to veľkochov, tie farmy majú podstatne vyššiu biologickú bezpečnosť ako drobnochovy, takže je to aj pre nás trošku šokujúca správa. Ale vzhľadom na obdobie, keď je veľa hmyzu a vetrá sa, a to sú objekty, ktoré nemajú vlastnú klimatizáciu, teoreticky je možné, že to bolo hmyzom," povedal pre novinárov riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trebišov Lukáš Fraštia. Odborníci podľa neho u prevádzkovateľa nezistili žiadne závažné porušenia pri ochrane chovu. Utratenie zvierat by sa malo skončiť do stredajšieho večera. V Luhyni sa pritom podľa Fraštiu aktuálne nechovajú ošípané v drobnochovoch.



Minulý týždeň v stredu (12. 8.) na farme u jednej prasnice pozorovali zdravotné problémy a náhle uhynula. Privolaní veterinárni lekári zhodnotili situáciu a zdravotný stav zvierat na mieste, vykonali odber vzoriek a pitvu uhynutej ošípanej. Počas víkendu uhynuli ďalšie dve prasnice a viacero ďalších zvierat prejavovalo príznaky AMO.







Konateľ spoločnosti Agrozoran, ktorej farma patrí, Vojtech Zelvay si nevie vysvetliť pôvod nákazy. "Môžem povedať, že my sme urobili všetko, aby to sem neprišlo," povedal, pričom spomenul aj dvojitý vstup, kamerový systém na celom dvore či strážnu službu. Celkovo uhynulo od minulého týždňa osem prasníc. "Je to záhada, že bez akýchkoľvek závažnejších príznakov a stále uhynuli len prasnice, čo je nelogické, lebo stále boli skôr náchylnejšie mladšie zvieratá," dodal. Chov ošípaných na farme sa začal v roku 1983, aktuálne sa končí, čo mu je veľmi ľúto. Po likvidácii zvierat bude potrebná dezinfekcia objektu a zakonzervovanie farmy. Obnova chovu podľa konateľa do roka neprichádza do úvahy. "Po roku budeme veľmi premýšľať," dodal.



Likvidácia zvierat s ich odvozom by firmu podľa konateľa pri dostatku peňazí vyčlenených štátom nemala stáť nič. "Reálna škoda len čisto na zvieratách tu bude 30.000, možno do 40.000 eur, ale už nepočítam ďalšie veci. Poisťovňa by nám mala zaplatiť prasnice, tam máme poistnú sumu okolo 20.000 eur," uviedol Zelvay. Odškodnenie zo strany štátu je podľa neho otázne, prístup štátu z minulosti v tomto smere označil za "macošský". Problémom bude pre firmu aj otázka, čo so zamestnancami, ktorí sa farme venovali. "Máme dvoch strážnikov, dvoch zootechnikov, troch ošetrovateľov, ktorí sa fakticky stanú nadbytočnými," skonštatoval.



Pre výskyt AMO došlo aktuálne k likvidácii ošípaných aj v drobnochovoch v obciach Zemplínske Hradište, Veľké Trakany a Malé Trakany v Trebišovskom okrese. AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 25. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov. Dosiaľ nákazu zaznamenali v šiestich okresoch - Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava a Rimavská Sobota.



"K dnešnému dňu na Slovensku evidujeme už 247 prípadov AMO u diviačej zveri a 16 ohnísk u ošípaných," informovalo v pondelok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Agrorezort zároveň odporúčal drobnochovateľom v okresoch Rimavská Sobota, Rožňava, Košice-okolie, Košice-mesto, Trebišov, Michalovce, Humenné, Veľký Krtíš a Lučenec dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných.