Vyslanci členských štátov EÚ podporili dohodu so združením Mercosur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na zasadnutí zástupcov 27 členských štátov EÚ v Bruseli v piatok dostatočný počet účastníkov súhlasil s plánovaným podpísaním dohody.

Autor TASR
Brusel 9. januára (TASR) - Cesta k uzavretiu dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a štyrmi juhoamerickými štátmi zoskupenými v združení Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom - je voľná. Na zasadnutí zástupcov 27 členských štátov EÚ v Bruseli v piatok dostatočný počet účastníkov súhlasil s plánovaným podpísaním dohody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na diplomatické zdroje.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
