Výsledkom hospodárenia Ružinova je prebytok vyše 3,79 milióna eur

Bratislava 12. júla (TASR) - Výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia bratislavského Ružinova za minulý rok je, po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií, prebytok vo výške viac ako 3,79 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2024, ktorý schválili miestni poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva.



„Hospodárenie Ružinova za rok 2024 dopadlo pozitívne. Celkový prebytok bežného účtu bol viac ako 3,6 milióna eur. Z neho sa čiastočne financovali investície a časť sa rozdelila do rôznych fondov, z ktorých budeme môcť čerpať v budúcnosti, vrátane odvodu viac ako milióna eur do rezervného fondu,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Podotkol zároveň, že hospodárenie samosprávy, ktoré sa skončí v pluse alebo mínuse, neznamená automaticky niečo dobré alebo zlé. Ak by totiž bolo kladné hospodárenie veľmi vysoké, mohlo by to znamenať, že samospráva vyberá napríklad veľmi veľa daní. Výsledok, ktorý dosiahla vlani mestská časť, je podľa neho v rámci limitu, ktorý očakávali, pretože každý rok dôjde k určitým zmenám.



„Dôležité je, že tie zmeny nás nedostali do mínusu,“ zdôraznil Chren poukazujúc na realizáciu dôležitých investícií, opravy mnohých ciest, nové detské ihriská či definitívne rozbehnutie nových školských budov. Do pozornosti dal aj prípravu veľkých investícií, z veľkej časti hradených z eurofondov, vyžadujúcich si však kofinancovanie zo strany samosprávy. Tento rok tak mestská časť začne s investíciami do miestneho úradu, obnovy Domu kultúry na Bulharskej ulici, stavia novú školu a otvára nové škôlky.



„To sú veľmi drahé projekty, do ktorých si môžeme dovoliť investovať len vďaka tomu, že hospodárime zodpovedne a rozumne,“ dodal Chren.



Celkový zostatok úverového zaťaženia mestskej časti bol k 31. decembru 2024 viac ako 13,3 milióna eur. Celková suma dlhu obce je 20,76 percenta príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma splátok bola vlani vo výške 759.996 eur, výška úroku viac ako 104.560 eur, čo je 1,28 percenta skutočných bežných príjmov roku 2023. Mestská časť spĺňa zákonné podmienky stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Stanovuje, že celková suma dlhu obce nesmie neprekročiť 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok istiny a úroku neprekročí 25 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.