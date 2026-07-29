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Výsledky Airbusu za 2. štvrťrok prekonali očakávania trhu
Dôvodom bolo zvýšenie dodávok lietadiel zákazníkom a zlepšený výkon výkon divízie obrany a vesmírnych technológií.
Autor TASR
Paríž 29. júla (TASR) - Výsledky európskeho výrobcu lietadiel Airbus za 2. štvrťrok prekonali očakávania trhu. Dôvodom bolo zvýšenie dodávok lietadiel zákazníkom a zlepšený výkon výkon divízie obrany a vesmírnych technológií. Koncern zároveň potvrdil celoročné ciele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Upravený prevádzkový zisk najväčšieho svetového výrobcu lietadiel v 2. kvartáli medziročne vyskočil o 54 % na 2,43 miliardy eur. Tržby stúpli o 28 % na 20,53 miliardy eur. Hlavným dôvodom bol výrazný nárast dodávok komerčných lietadiel po pomalšom štarte na začiatku roka. Analytici v priemere počítali s prevádzkovým ziskom 2,19 miliardy eur pri tržbách 20,25 miliardy eur.
Airbus v 2. štvrťroku dodal svojim zákazníkom 237 lietadiel. To je o 39 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Koncern naďalej očakáva, že v tomto roku dodá celkovo približne 870 komerčných lietadiel. Upravený prevádzkový zisk by mal dosiahnuť 7,5 miliardy eur.
Koncern zároveň potvrdil plán, podľa ktorého do konca roka 2027 zvýši výrobu lietadiel modelového radu A320 na 70 až 75 strojov mesačne, pričom následne chce produkciu stabilizovať na úrovni 75 lietadiel mesačne.
Upravený prevádzkový zisk najväčšieho svetového výrobcu lietadiel v 2. kvartáli medziročne vyskočil o 54 % na 2,43 miliardy eur. Tržby stúpli o 28 % na 20,53 miliardy eur. Hlavným dôvodom bol výrazný nárast dodávok komerčných lietadiel po pomalšom štarte na začiatku roka. Analytici v priemere počítali s prevádzkovým ziskom 2,19 miliardy eur pri tržbách 20,25 miliardy eur.
Airbus v 2. štvrťroku dodal svojim zákazníkom 237 lietadiel. To je o 39 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Koncern naďalej očakáva, že v tomto roku dodá celkovo približne 870 komerčných lietadiel. Upravený prevádzkový zisk by mal dosiahnuť 7,5 miliardy eur.
Koncern zároveň potvrdil plán, podľa ktorého do konca roka 2027 zvýši výrobu lietadiel modelového radu A320 na 70 až 75 strojov mesačne, pričom následne chce produkciu stabilizovať na úrovni 75 lietadiel mesačne.