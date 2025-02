Výsledky Alibaby prekonali očakávania trhu

Peking 20. februára (TASR) - Tržby čínskeho internetového koncernu Alibaba Group Holding vzrástli v uplynulom kvartáli najprudšie za viac ako jeden rok. Výsledky celkovo výrazne prekonali očakávania trhu. Spoločnosť totiž profitovala z boomu okolo umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy AP a CNBC.



Tržby za 3. kvartál (od októbra do decembra) prebiehajúceho fiškálneho roka medziročne stúpli o 8 % na 280,2 miliardy CNY (36,86 miliardy eur), pričom analytici prognózovali 279,34 miliardy CNY. Čistý zisk vyskočil na 48,9 miliardy CNY zo 14,43 miliardy CNY v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so ziskom na úrovni 40,6 miliardy CNY.



Akcie spoločnosti Alibaba obchodované na burze v New Yorku po zverejnení výsledkov prudko vyskočili.



Šéf spoločnosti Eddie Wu v telefonickom rozhovore k výsledkom uviedol, že Alibaba plánuje v nasledujúcich troch rokoch "agresívne investovať" do umelej inteligencie a cloudovej infraštruktúry. Dodal, že nadchádzajúce výdavky presiahnu to, čo už firma investovala v uplynulom desaťročí.



(1 EUR = 7,6017 CNY)