Výsledky Alphabetu prekonali v 1. kvartáli očakávania trhu

Mountain View 25. apríla (TASR) - Hospodárske výsledky Alphabetu, materského koncernu Googlu, prekonali v 1. kvartáli očakávania trhu. Spoločnosť tiež ohlásila plán výkupu vlastných akcií v objeme 70 miliárd USD (63,51 miliardy eur). Akcie firmy sa predĺženom obchodovaní posilnili približne o 4 %.



Tržby za tri mesiace od januára do konca marca stúpli o 2,6 % na 69,79 miliardy USD zo 68,01 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali s tržbami na úrovni 68,95 miliardy USD. Čistý zisk klesol na 15,05 miliardy USD alebo 1,17 USD na akciu zo 16,44 miliardy USD alebo 1,23 USD na akciu. Analytici očakávali zisk 1,07 USD na akciu.



Tržby z reklamy sa v uplynulom kvartáli mierne znížili na 54,55 miliardy USD z 54,66 miliardy USD pred rokom, prekonali však prognózy na úrovni 53,75 miliardy USD. To bol len tretí pokles reklamných tržieb od vstupu firmy na burzu v roku 2004.



Reklamné tržby YouTube predstavovali 6,69 miliardy USD a tržby cloudovej divízie 7,45 miliardy USD.



Cloudová divízia Googlu sa prvýkrát dostala do zisku, keď v 1. štvrťroku vygenerovala prevádzkový zisk 191 miliónov USD po strate 706 miliónov USD v rovnakom období pred rokom.



(1 EUR = 1,1022 USD)