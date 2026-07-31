< sekcia Ekonomika
Výsledky Amazonu v 2. štvrťroku prekonali očakávania
Zisk na akciu dosiahol v 2. kvartáli 5,75 USD pri tržbách 200,6 miliardy USD (174,8 miliardy eur).
Autor TASR
Seattle 31. júla (TASR) - Výsledky Amazonu v 2. štvrťroku prekonali očakávania aj vďaka prudkému rastu cloudového biznisu, ktorý odráža silný dopyt po riešeniach umelej inteligencie (AI). Koncern zároveň zvýšil odhad kapitálových výdavkov (CAPEX) v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Zisk na akciu dosiahol v 2. kvartáli 5,75 USD pri tržbách 200,6 miliardy USD (174,8 miliardy eur). Analytici pritom očakávali zisk na akciu 1,82 USD a tržby 197,01 miliardy USD. V rovnakom období minulého roka zisk na akciu predstavoval 1,68 USD pri tržbách 167,7 miliardy USD.
Cloudová divízia Amazon Web Services (AWS) v 2. štvrťroku vygenerovala tržby vo výške 42,2 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali 40,5 miliardy USD. Tržby z reklamy dosiahli 19,81 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 19,43 miliardy USD.
Šéf Amazonu Andy Jassy počas konferenčného hovoru s investormi uviedol, že koncern tento rok počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 220 miliárd dolárov. Ešte vo februári spoločnosť očakávala CAPEX na úrovni 200 miliárd USD, pričom tento odhad ponechala bez zmeny ešte aj v apríli.
Podľa Jassyho hlavným dôvodom zvýšenia výdavkov je nárast cien pamäťových čipov, pričom signalizoval, že aktuálna investičná vlna sa tak skoro neskončí.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Zisk na akciu dosiahol v 2. kvartáli 5,75 USD pri tržbách 200,6 miliardy USD (174,8 miliardy eur). Analytici pritom očakávali zisk na akciu 1,82 USD a tržby 197,01 miliardy USD. V rovnakom období minulého roka zisk na akciu predstavoval 1,68 USD pri tržbách 167,7 miliardy USD.
Cloudová divízia Amazon Web Services (AWS) v 2. štvrťroku vygenerovala tržby vo výške 42,2 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali 40,5 miliardy USD. Tržby z reklamy dosiahli 19,81 miliardy USD, pričom analytici prognózovali 19,43 miliardy USD.
Šéf Amazonu Andy Jassy počas konferenčného hovoru s investormi uviedol, že koncern tento rok počíta s kapitálovými výdavkami vo výške 220 miliárd dolárov. Ešte vo februári spoločnosť očakávala CAPEX na úrovni 200 miliárd USD, pričom tento odhad ponechala bez zmeny ešte aj v apríli.
Podľa Jassyho hlavným dôvodom zvýšenia výdavkov je nárast cien pamäťových čipov, pričom signalizoval, že aktuálna investičná vlna sa tak skoro neskončí.
(1 EUR = 1,1476 USD)