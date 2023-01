Výsledky ASML za 4. kvartál prekonali očakávania trhu

Veldhoven 25. januára (TASR) - Výsledky dodávateľa zariadení pre výrobcov čipov ASML Holding prekonali v poslednom kvartáli minulého roka očakávania trhu. Holandská firma počíta v tomto roku s nárastom tržieb o viac než štvrtinu.



Čistý zisk za tri mesiace od októbra do decembra 2022 stúpol na 1,82 miliardy eur alebo 4,60 eura na akciu z 1,77 miliardy eur alebo 4,38 eura na akciu v rovnakom období rok predtým. Čisté tržby vzrástli na 6,43 miliardy eur zo 4,99 miliardy eur. Analytici počítali s čistým ziskom na úrovni 1,70 miliardy eur pri tržbách 6,38 miliardy.



ASML očakáva v 1. kvartáli 2023 čisté tržby v pásme 6,1 miliardy eur až 6,5 miliardy eur, pričom hrubá marža by mala dosiahnuť 49 % až 50 %. V celom roku 2023 počíta s nárastom tržieb o viac ako 25 %, pričom hrubá marža by sa v porovnaní s minulým rokom mala mierne zvýšiť.