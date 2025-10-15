< sekcia Ekonomika
Výsledky Bank of America za 3. kvartál prekonali očakávania trhu
Poplatky, ktoré vybrala divízia investičného bankovníctva, medziročne vyskočili o 43 % na 2 miliardy USD a boli približne o 380 miliónov vyššie, než prognózovali analytici.
Autor TASR
New York 15. októbra (TASR) - Výsledky Bank of America za 3. kvartál prekonali očakávania trhu. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.
Zisk druhej najväčšej banky v USA z pohľadu aktív za tri mesiace od júna do septembra 2025 stúpol na 8,5 miliardy USD (7,36 miliardy eur) alebo 1,06 USD na akciu zo 6,38 miliardy USD alebo 0,81 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 0,95 USD na akciu. Výnosy vzrástli o 10,8 % na 28,24 miliardy USD z 25,345 miliardy USD.
Poplatky, ktoré vybrala divízia investičného bankovníctva, medziročne vyskočili o 43 % na 2 miliardy USD a boli približne o 380 miliónov vyššie, než prognózovali analytici. Výnosy z obchodovania s akciami vzrástli o 14 % na 2,3 miliardy USD a výnosy z obchodovania s dlhopismi o 5 % na 3,1 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1553 USD)
