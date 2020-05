Výsledky čínskeho koncernu Alibaba prekonali očakávania trhu

Šanghaj 22. mája (TASR) - Zisk čínskeho internetového predajcu Alibaba Group Holding v poslednom kvartáli (do 31. marca) fiškálneho roka 2019/20 padol takmer o 90 %. Tržby rovnako ako upravený zisk však prekonali očakávania trhu.



Tržby sa za tri mesiace od januára do konca marca zvýšili na 114,31 miliardy CNY (14,63 miliardy eur) z 93,50 miliardy CNY v rovnakom období vlani. Analytici počítali s tržbami na úrovni 107,04 miliardy CNY. Reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 totiž spôsobili, že viac ľudí nakupovalo základné tovary online.



Tržby z kľúčových obchodných aktivít stúpli takmer o 19 % na 93,87 miliardy CNY a tržby v oblasti cloudových služieb vyskočili zhruba o 58 %. Čínsky internetový koncern uviedol, že v prebiehajúcom fiškálnom roku (do 31. marca 2021) počíta s tržbami viac než 650 miliárd CNY.



Čistý zisk v poslednom kvartáli 2019/20 medziročne padol o 88 % na 3,16 miliardy CNY z 25,83 miliardy CNY pred rokom. Upravený zisk na akciu predstavoval 9,20 CNY, pričom analytici predpovedali len 6,10 CNY.



(1 EUR = 7,8153 CNY)