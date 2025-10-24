< sekcia Ekonomika
Výsledky Fordu aj napriek clám a ďalším problémom prekonali očakávania
Autor TASR
Dearborn 24. októbra (TASR) - Americký automobilový koncern Ford má okrem obchodných prekážok spôsobených dovoznými clami administratívy prezidenta Donalda Trumpa problémy aj s požiarom u dôležitého dodávateľa hliníka. Napriek tomu jeho výsledky za 3. kvartál prekonali očakávania trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby v 3. kvartáli medziročne stúpli o 9,4 % na 50,53 miliardy USD (43,59 miliardy eur) zo 46,2 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Tržby automobilovej divízie dosiahli 47,2 miliardy USD, pričom analytici počítali len so 43 miliardami USD.
Zisk vzrástol na 2,45 miliardy USD alebo 60 centov na akciu z 892 milióna USD alebo 22 centov na akciu. Upravený zisk predstavoval 45 centov na akciu. Analytici očakávali len 36 centov na akciu.
Ford pri zverejnení kvartálnych výsledkov uviedol, že dodávateľské problémy spôsobia dodatočné náklady vo výške 1,5 až 2 miliardy USD. Na druhej strane však v budúcom roku zvýši výrobu populárnych pickupov série F v USA o 50.000 vozidiel.
Trumpova colná politika znížila v uplynulom štvrťroku zisk pred úrokmi a zdanením o 700 miliónov USD.
(1 EUR = 1,1593 USD)
