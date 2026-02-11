< sekcia Ekonomika
Výsledky Fordu za štvrtý kvartál nenaplnili očakávania
Clá zhoršili finančné výsledky Fordu za celý minulý rok o sumu dve miliardy USD, hoci pôvodný odhad naznačoval, že ich negatívny vplyv bude na úrovni jednej miliardy USD.
Autor TASR
New York 11. februára (TASR) - Americká automobilka Ford za štvrtý kvartál vykázala slabšie výsledky, ako sa predpokladalo. Spôsobil to vplyv ciel a výpadky zo strany subdodávateľov. Výsledky firmy nenaplnili očakávania ani na báze, ktorá nezohľadňuje odpisy v rámci programu elektromobilov. Spoločnosť v záverečnom štvrťroku vlaňajška skončila v strate 11,1 miliardy USD (9,33 miliardy eur) pri tržbách v sume 45,9 miliardy USD. Bez zarátania jednorazových položiek výrobca áut dosiahol zisk 13 centov na akciu, čo je o 6 centov menej, ako prognózovali analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Clá zhoršili finančné výsledky Fordu za celý minulý rok o sumu dve miliardy USD, hoci pôvodný odhad naznačoval, že ich negatívny vplyv bude na úrovni jednej miliardy USD, uviedla finančná riaditeľka Fordu Sherry Houseová. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž obmedzila opatrenia na zmiernenie ciel pri dovoze automobilových dielcov.
Predaj vozidiel Fordu ovplyvnili aj dva požiare v hlinikárni Novelis Oswego v štáte New York v októbri a novembri. Automobilke spôsobili ďalšiu stratu v objeme dvoch miliárd USD. Úplné obnovenie výroby v hlinikárni Ford predpokladá zhruba v polovici tohto roka. Negatívne preto na automobilku bude vplývať dovoz hliníka, keďže na tento kov sa uplatňujú Trumpove clá.
Automobilka odhaduje, že v tomto roku dosiahne upravený zisk v sume osem až desať miliárd USD, čo je v súlade s očakávaniami analytikov.
(1 EUR = 1,1894 USD)
