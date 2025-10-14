< sekcia Ekonomika
Výsledky Goldman Sachs Group za 3. kvartál prekonali očakávania trhu
Výnosy vzrástli o 20 % na 15,18 miliardy USD z 12,70 miliardy USD, pričom analytici očakávali len 14,25 miliardy USD.
Autor TASR
New York 14. októbra (TASR) - Výsledky Goldman Sachs Group za 3. kvartál prekonali očakávania trhu. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.
Čistý zisk prisúditeľný akcionárom banky v 3. kvartáli vyskočil na 3,86 miliardy USD (3,34 miliardy eur) alebo 12,25 USD na akciu z 2,78 miliardy USD alebo 8,40 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu na úrovni 11,09 USD. Výnosy vzrástli o 20 % na 15,18 miliardy USD z 12,70 miliardy USD, pričom analytici očakávali len 14,25 miliardy USD.
Motorom rastu bola v uplynulom štvrťroku divízia investičného bankovníctva, ktorá na poplatkoch vybrala 2,66 miliardy USD, čo bolo o 42 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Analytici prognózovali približne o 500 miliónov USD menej.
Čisté úrokové výnosy vyskočili o 64 % na 3,85 miliardy USD a neúrokové výnosy o 9 % na 11,33 miliardy USD.
Výnosy z obchodovania s dlhopismi sa zvýšili o 17 % na 3,47 miliardy USD a výnosy z obchodovania s akciami o 7 % na 3,74 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1553 USD)
Čistý zisk prisúditeľný akcionárom banky v 3. kvartáli vyskočil na 3,86 miliardy USD (3,34 miliardy eur) alebo 12,25 USD na akciu z 2,78 miliardy USD alebo 8,40 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu na úrovni 11,09 USD. Výnosy vzrástli o 20 % na 15,18 miliardy USD z 12,70 miliardy USD, pričom analytici očakávali len 14,25 miliardy USD.
Motorom rastu bola v uplynulom štvrťroku divízia investičného bankovníctva, ktorá na poplatkoch vybrala 2,66 miliardy USD, čo bolo o 42 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Analytici prognózovali približne o 500 miliónov USD menej.
Čisté úrokové výnosy vyskočili o 64 % na 3,85 miliardy USD a neúrokové výnosy o 9 % na 11,33 miliardy USD.
Výnosy z obchodovania s dlhopismi sa zvýšili o 17 % na 3,47 miliardy USD a výnosy z obchodovania s akciami o 7 % na 3,74 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1553 USD)