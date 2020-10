Výsledky Goldman Sachs za 3. kvartál výrazne prekonali očakávania trhu

New York 14. októbra (TASR) - Zisk Goldman Sachs v 3. kvartáli prudko vzrástol a výrazne prekonal očakávania analytikov. Dôvodom boli silné obchodné výsledky a expanzia v oblasti správy majetku.



Čistý zisk americkej investičnej banky za tri mesiace od júla do septembra vyskočil na 3,48 miliardy USD (2,95 miliardy eur) alebo rekordných 9,68 USD na akciu z 1,79 miliardy USD alebo 4,79 USD na akciu v rovnakom období vlani. Analytici v priemere počítali so ziskom 5,57 USD na akciu.



Tržby medziročne stúpli o 29,6 % na 10,78 miliardy USD z 8,32 miliardy USD a o vyše 1 miliardu USD prekonali očakávania trhu. Motorom bol rast obchodnej divízie a divízie správy majetku.



Akcie banky sa v predburzovom obchodovaní po zverejnení výsledkov posilnili o 3,1 %.



Tržby obchodnej divízie vzrástli o 29 % na 4,55 miliardy USD. Motorom rastu boli dobré výsledky v oblasti obchodovania s dlhopismi, ktoré výrazne prekonali prognózy. Tržby z obchodovania s akciami boli vo veľkej miere v súlade s očakávaniami.



Divízia správy majetku zaznamenala tržby 2,77 miliardy USD, čo bolo o 71 % viac ako pred rokom a takmer o 900 miliónov USD viac v porovnaní s odhadmi analytikov.