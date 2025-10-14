Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výsledky JPMorgan Chase v 3. kvartáli prekonali očakávania trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výnosy medziročne stúpli o 9 % na 47,12 miliardy USD zo 43,32 miliardy USD. Analytici očakávali tržby vo výške 45,57 miliardy USD.

Autor TASR
New York 14. októbra (TASR) - Výsledky americkej investičnej banky JPMorgan Chase za 3. kvartál prekonali očakávania trhu. Jedným z dôvodov boli vysoké tržby z obchodovania, ktoré dosiahli rekordných takmer 9 miliárd USD (7,78 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.

Čistý zisk v 3. kvartáli vyskočil o 12 % na 14,39 miliardy USD alebo 5,07 USD z 12,90 miliardy USD alebo 4,37 USD na akciu v rovnakom období minulého roka. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu na úrovni 4,87 USD.

Výnosy medziročne stúpli o 9 % na 47,12 miliardy USD zo 43,32 miliardy USD. Analytici očakávali tržby vo výške 45,57 miliardy USD.

Čisté úrokové výnosy dosiahli 23,4 miliardy USD, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s minulým rokom. Neúrokové výnosy sa zvýšili o 16 % na 14,8 miliardy USD.

Politika prezidenta Donalda Trumpa vyvolala na trhoch po celom svete turbulencie, ktoré prinútili investorov prehodnotiť svoje pozície. JPMorgan profitovala z tejto volatility, keď jej výnosy z obchodovania dosiahli rekordných 8,9 miliardy USD.

Výnosy z obchodovania s dlhopismi stúpli o 21 % na 5,6 miliardy USD a výnosy z obchodovania s akciami o 33 % na 3,3 miliardy USD.

Poplatky v segmente investičného bankovníctva vzrástli o 16 % na 2,6 miliardy dolárov.

(1 EUR = 1,1569 USD)
