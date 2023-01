Výsledky koncernu Baker Hughes zaostali za očakávaniami

Houston 23. januára (TASR) - Americký koncern Baker Hughes vykázal za 4. kvartál minulého roka rast tržieb o takmer 8 %, výsledky však zaostali za očakávaniami. Rovnako slabší, než sa čakalo, bol aj upravený zisk. Výsledky spoločnosti ovplyvnili problémy v dodávkach niektorých komponentov, zvyšovanie cien aj výpadky v produkcii ťažobných firiem v dôsledku útoku Ruska na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tržby jedného z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom a plynárenskom sektore dosiahli vo 4. kvartáli minulého roka 5,91 miliardy USD (5,46 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 7,7 %. Spoločnosť však zaostala za odhadmi, keďže analytici očakávali rast tržieb na 6,1 miliardy USD.



Ťažobná aktivita sa v minulom roku zvýšila, keď ropné koncerny zareagovali na vyššie ceny ropy. Tempo rastu však bolo slabšie než pred pandémiou nového koronavírusu, navyše viaceré firmy uprednostnili pred zvýšením produkcie vyplatenie dividend akcionárom. Niektoré ťažobné firmy okrem toho zápasili s nedostatkom zamestnancov, infláciou aj komplikáciami v dodávateľskom reťazci.



Bez započítania mimoriadnych položiek zaznamenala spoločnosť Baker Hughes upravený zisk 381 miliónov USD. Na akciu to predstavuje 38 centov. Opäť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 40 centov.



Baker Hughes reštrukturalizovala svoj biznis v minulom roku do dvoch segmentov. Jeden sa zameriava na zariadenia v ropnom sektore a služby a druhý na technológie v priemysle a energetickej oblasti. Tržby v prvom z menovaných segmentov vzrástli o 12 % a v druhom približne o 1 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)