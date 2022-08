Výsledky koncernu Walt Disney v 3. kvartáli prekonali očakávania trhu

Los Angeles 10. augusta (TASR) - Americký mediálny koncern The Walt Disney Company má za sebou úspešný kvartál. Jeho streamingové služby nečakane výrazne zvýšili počet predplatiteľov, ktorý už prekonal Netflix. Silné postavenie na trhu koncernu tiež umožňuje zvýšiť ceny. Akcie spoločnosti sa v predĺženom obchodovaní posilnili takmer o 7 %.



Služba Disney+ v 3. kvartáli (do 2. júla) prebiehajúceho fiškálneho roka zvýšila počet predplatiteľov o 144 milióna, pričom analytici počítali s ich nárastom len o 10 miliónov. Spoločne s Hulu a ESPN+ mal Disney na konci štvrťroka celkovo 221,1 streamingových predplatiteľov, čím predbehol Netflix (220,7 milióna).



Celkové tržby koncernu stúpli o 26 % na 21,5 miliardy USD (20,97 miliardy eur). Analytici prognózovali 20,96 miliardy USD. Upravený zisk na akciu vzrástol o 36 % na 1,09 USD, pričom analytici počítali so ziskom na úrovni len 96 centov.



Koncern tiež oznámil, že zvýši ceny služby Disney+ bez reklám o 38 %. Od decembra stúpnu na 10,99 USD mesačne, pričom za doterajšiu cenu 7,99 USD mesačne začne ponúkať nové predplatné vrátane reklám.



(1 EUR = 1,0252 USD)