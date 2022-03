Výsledky Micronu v 2. kvartáli prekonali očakávania trhu

Boise 30. marca (TASR) - Hospodárske výsledky amerického výrobcu pamäťových čipov Micron Technology prekonali v 2. kvartáli očakávania trhu.



Čistý zisk v 2. štvrťroku (do 3. marca) prebiehajúceho fiškálneho roka 2021/2022 stúpli na 2,26 miliardy USD (2,04 miliardy eur) alebo 2 USD na akciu z 0,60 miliardy USD alebo 53 centov na akciu v rovnakom období pred rokom. Zisk upravený o jednorazové položky predstavoval 2,44 miliardy USD alebo 2,14 USD na akciu, pričom analytici počítali so ziskom 1,97 USD na akciu.



Tržby medziročne vzrástli o 24,8 % na 7,79 miliardy USD zo 6,24 miliardy USD. Analytici prognózovali 7,52 miliardy USD.



Micron očakáva v prebiehajúcom kvartáli tržby na úrovni 8,7 miliardy USD, pričom analytici v priemere predpovedajú 8,06 miliardy USD. Zisk na akcii by mal dosiahnuť 2,36 USD až 2,56 USD.



Spoločnosť nepredpokladá, že by vojna na Ukrajine mala v krátkodobom horizonte negatívny vplyv na výrobu. Počíta však s nárastom nákladov.



(1 EUR = 1,1085 USD)