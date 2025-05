Výsledky Microsoftu a Mety za uplynulý štvrťrok prekonali očakávania

New York 1. mája (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft dosiahol v uplynulom štvrťroku čistý zisk vo výške 25,8 miliardy dolárov (22,69 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená nárast o 18 %, oznámila spoločnosť v stredu (30. 4.) miestneho času. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výsledok pozitívne ovplyvnili najmä riešenia založené na umelej inteligencii (AI) a cloudové služby. Tržby koncernu v období január až marec 2025 vzrástli o 13 % na 70,1 miliardy USD. To výrazne prekonalo očakávania analytikov, ktorí v priemere predpovedali obrat na úrovni 68,4 miliardy USD. Akcie Microsoftu si po zatvorení burzy pripisovali viac ako 6 %. Príjmy z podnikania v oblasti cloudovej platformy Azure vzrástli o 33 %, pričom AI tvorila necelú polovicu z nich.



Výrazne vyššie príjmy, ako sa očakávalo na začiatku roka, dosiahla aj materská spoločnosť Facebooku Meta. Technologická skupina Marka Zuckerberga vykázala za prvý štvrťrok 2025 čistý zisk vo výške 16,6 miliardy USD, čo bolo o približne tretinu viac ako v rovnakom období minulého roka. Tržby vzrástli o 16 % na 42,3 miliardy USD. Motorom rastu boli silné príjmy z reklamy, ktoré tiež výrazne prekonali očakávania analytikov. Tí očakávali nižšie príjmy v dôsledku vysokých investícií do cloudových systémov a umelej inteligencie.



(1 EUR = 1,1373 USD)