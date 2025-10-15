< sekcia Ekonomika
Výsledky Morgan Stanley za 3. kvartál prekonali očakávania trhu
Čisté úrokové výnosy stúpli o 13 % na 2,49 miliardy USD a neúrokové výnosy o 19 % na 15,73 miliardy USD.
Autor TASR
New York 15. októbra (TASR) - Výsledky Morgan Stanley za 3. kvartál výrazne prekonali očakávania trhu vďaka prudkému rastu v oblasti obchodovania s akciami, investičného bankovníctva aj správy majetku. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.
Čistý zisk v 3. kvartáli medziročne vyskočil o 45 % na 4,61 miliardy USD (3,99 miliardy eur) alebo 2,80 USD na akciu z 3,19 miliardy USD alebo 1,88 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom 2,11 USD na akciu. Výnosy vzrástli o 18 % na rekordných 18,22 miliardy USD z 15,38 miliardy USD. Analytici očakávali len 16,67 miliardy USD.
Čisté úrokové výnosy stúpli o 13 % na 2,49 miliardy USD a neúrokové výnosy o 19 % na 15,73 miliardy USD.
Výnosy z obchodovania s akciami vzrástli o 35 % na 4,12 miliardy USD, čo bolo o 720 miliónov viac, ako očakávali analytici. Výnosy z obchodovania s dlhopismi sa zvýšili o 8 % na 2,17 miliardy USD. Výnosy divízie investičného bankovníctva vyskočili o 44 % na 2,11 miliardy USD, pričom analytici predpovedali o 430 miliónov USD menej. Výnosy divízie správy majetku si polepšili o 13 % na 8,23 miliardy USD. To bolo približne o 500 miliónov USD viac v porovnaní s prognózami trhu.
(1 EUR = 1,1553 USD)
