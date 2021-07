Výsledky Netflixu za 2. kvartál sklamali očakávania trhu

Los Gatos 21. júla (TASR) - Zisk streamingového koncernu Netflix v 2. štvrťroku sklamal očakávania trhu a jeho akcia sa v poburzovom obchodovaní prudko oslabila. A to aj napriek nárastu tržieb takmer o 20 %.



Netflix počas uplynulého štvrťroka získal globálne len 1,54 milióna nových predplatiteľov a ich celkový počet na konci júna dosiahol 209 miliónov. Spoločnosť stratila 0,43 milióna zákazníkov v USA a Kanade, zatiaľ čo v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (EMEA) ich počet stúpol o 0,19 milióna, v Latinskej Amerike sa zvýšil o 0,76 milióna a v ázijsko-pacifickom regióne o 1,02 milióna. Firma počíta, že v prebiehajúcom kvartáli počet predplatiteľov vzrastie o 3,5 milióna.



Čistý zisk v 2. kvartáli stúpol takmer o 90 % na 1,35 miliardy USD (1,15 miliardy eur) alebo 2,97 USD na akciu zo 720 miliónov USD alebo 1,59 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu vo výške až 3,15 USD. Tržby sa zvýšili o 19,4 % na 7,34 miliardy USD zo 6,15 miliardy USD.



Akcia Netflix uzavrela utorkové obchodovanie na burze Nasdaq so stratou 1,23 %. V poburzovom obchodovaní potom stratila ďalších 2,76 %.



Netflix zaznamenal prudké zvýšenie počtu predplatiteľov počas pandémie v roku 2020. Rast sa však v tomto roku spomalil.



(1 EUR = 1,1775 USD)