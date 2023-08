Výsledky Nvidia v 2. kvartáli výrazne prekonali očakávania trhu

Santa Clara 24. augusta (TASR) - Boom umelej inteligencie podporil prudký rast firmy Nvidia v uplynulom štvrťroku, ktorej výsledky výrazne prekonali očakávania trhu. Akcia spoločnosti sa v predĺženom obchodovaní prudko posilnila.



Tržby americkej firmy, ktorá navrhuje a vyvíja čipy a procesory do grafických kariet, sa v 2. kvartáli (do 30. júla) medziročne medziročne zdvojnásobili na 13,51 miliardy USD (12,50 miliardy eur). Analytici prognózovali tržby na úrovni 11,22 miliardy USD.



Čistý zisk vyskočil zo 656 miliónov USD alebo 66 centov na akciu na 6,19 miliardy USD alebo 2,48 USD na akciu. Očistený zisk predstavoval 6,74 miliardy USD alebo 2,70 USD na akciu, pričom analytici počítali s 2,09 USD na akciu.



Šéf a spoluzakladateľ Nvidia Jensen Huang uviedol, že v oblasti výpočtovej techniky prichádza nová éra. Čipy a softvér Nvidie sú mimoriadne vhodné pre aplikácie založené na umelej inteligencii. Okrem iného sa používajú na výučbu programov umelej inteligencie, ako je chatbot ChatGPT. To výrazne podporuje dopyt po technológiách firmy a cenu jej akcií. Akcie Nvidia sa od začiatku roka strojnásobili, pričom trhová kapitalizácia spoločnosti už predstavuje približne 1,2 bilióna dolárov. Na porovnanie, kedysi dominantný polovodičový gigant Intel má hodnotu len niečo vyše 143 miliárd USD.



Akcie Nvidia si v poburzovom obchodovaní polepšili približne o 6,5 % a akcie firmy kótované vo Frankfurte na Mohanom vo štvrtok dopoludnia vyskočili o 8,7 %. Okrem vynikajúcich výsledkov a vyhliadok ich podporilo aj oznámenie o programe nákupu vlastných akcií v objeme 25 miliárd USD.



Očakávania analytikov takisto prekonali vyhliadky firmy pre prebiehajúci 3. kvartál, v ktorom počíta s nárastom tržieb na okolo 16 miliárd USD. Približne takéto tržby Nvidia zaznamenala za celý finančný rok, ktorý sa skončil v januári 2021.



V uplynulom štvrťroku zaznamenal prudký nárast segment dátových centier. Tržby tejto divízie medziročne vyskočili o 171 % na 10,32 miliardy USD. Tržby hernej divízie stúpli o 22 % na 2,49 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0805 USD)