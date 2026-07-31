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Výsledky Redditu prekonali očakávania, akcie však padli o 22 %
Tržby v 2. kvartáli medziročne vyskočili o 61 % na 804,9 milióna USD (700,83 milióna eur), pričom analytici počítali so 731,8 milióna USD.
Autor TASR
San Francisco 31. júla (TASR) - Výsledky prevádzkovateľa populárnej platformy Reddit za 2. kvartál aj výhľad týkajúci sa prebiehajúceho štvrťroka výrazne prekonali očakávania. Akcie spoločnosti však rekordne padli. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a yahoo finance.
Tržby v 2. kvartáli medziročne vyskočili o 61 % na 804,9 milióna USD (700,83 milióna eur), pričom analytici počítali so 731,8 milióna USD. Čistý zisk vzrástol na 253 miliónov USD alebo 1,25 USD na akciu z 89 miliónov USD alebo 0,45 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici očakávali len 0,95 USD na akciu.
Počet denných aktívnych používateľov v USA však dosiahol 53,2 milióna, čo bolo tesne pod očakávaniami analytikov, ktorí počítali s 54 miliónmi. Celkový počet denných aktívnych používateľov medziročne vzrástol o 18 % na 130,3 milióna, čím mierne prekonal trhový konsenzus 130,07 milióna používateľov.
Reddit očakáva, že tržby v 3. štvrťroku dosiahnu 860 miliónov USD až 870 miliónov USD, zatiaľ čo analytici prognózovali 828 miliónov USD. Spoločnosť zároveň počíta s upravenou EBITDA v pásme 385 miliónov USD až 395 miliónov USD, pričom Wall Street predpovedá 368 miliónov USD.
Akcie Reddit však v piatok podvečer strácali 22,7 %, keďže firma neoznámila žiadne nové licenčné dohody na poskytovanie dát pre modely umelej inteligencie. To sklamalo investorov, ktorí očakávali ďalšie príjmy z partnerstiev v oblasti AI.
(1 EUR = 1,1485 USD)
Tržby v 2. kvartáli medziročne vyskočili o 61 % na 804,9 milióna USD (700,83 milióna eur), pričom analytici počítali so 731,8 milióna USD. Čistý zisk vzrástol na 253 miliónov USD alebo 1,25 USD na akciu z 89 miliónov USD alebo 0,45 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici očakávali len 0,95 USD na akciu.
Počet denných aktívnych používateľov v USA však dosiahol 53,2 milióna, čo bolo tesne pod očakávaniami analytikov, ktorí počítali s 54 miliónmi. Celkový počet denných aktívnych používateľov medziročne vzrástol o 18 % na 130,3 milióna, čím mierne prekonal trhový konsenzus 130,07 milióna používateľov.
Reddit očakáva, že tržby v 3. štvrťroku dosiahnu 860 miliónov USD až 870 miliónov USD, zatiaľ čo analytici prognózovali 828 miliónov USD. Spoločnosť zároveň počíta s upravenou EBITDA v pásme 385 miliónov USD až 395 miliónov USD, pričom Wall Street predpovedá 368 miliónov USD.
Akcie Reddit však v piatok podvečer strácali 22,7 %, keďže firma neoznámila žiadne nové licenčné dohody na poskytovanie dát pre modely umelej inteligencie. To sklamalo investorov, ktorí očakávali ďalšie príjmy z partnerstiev v oblasti AI.
(1 EUR = 1,1485 USD)