Výsledky skupiny MOL ovplyvnilo spomalenie regionálneho prostredia

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava/Budapešť 8. augusta (TASR) - Skupina MOL v 2. štvrťroku tohto roka dosiahla zisk pred zdanením vo výške 236 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 56 %. Výsledky za druhý štvrťrok negatívne ovplyvnilo spomalenie regionálneho makroekonomického prostredia. Informovala o tom slovenská spoločnosť Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.

Naše výsledky výrazne ovplyvnilo geopolitické napätie a regionálne makroekonomické výzvy, avšak náš integrovaný podnikateľský model nám pomohol zmierniť ich dosahy. Na základe výsledkov za prvý polrok sme potvrdili náš výhľad na rok 2025, aj keď od februára, keď sme zverejnili naše očakávania, sa riziká pri dosahovaní tohto výhľadu zvýšili v dôsledku väčšej volatility externých podmienok,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Zsolt Hernádi.

Prehlbujeme strategickú spoluprácu s našimi azerbajdžanskými a kazašskými partnermi, čo nám dovoľuje podniknúť dôležité kroky v oblasti spoločného prieskumu, ťažby a diverzifikácie dodávok ropy,“ priblížil.

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti ropy, zemného plynu, petrochemických produktov a maloobchodu so sídlom v Budapešti. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

(1 EUR = 1,1643 USD)
