Nekula po kontrole cien potravín v ČR: Čakali sme lepšie výsledky

Praha 13. apríla (TASR) - Výsledky kontrol cien potravín, ktoré v Česku v posledných týždňoch robila potravinárska a obchodná inšpekcia, sú výrazne horšie, než očakávalo ministerstvo poľnohospodárstva. Dochádza k porušovaniu potravinového práva aj zákona na ochranu spotrebiteľa. Po stretnutí medzirezortnej komisie k vysokým cenám potravín to vo štvrtok povedal šéf rezortu Zdeněk Nekula, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Uvítal by som, aby sa reťazce namiesto predaja predraženého tovaru a potravín sústredili na náplň základných podmienok predaja. Aby dbali na dodržiavanie hygieny, správne deklarovanie cien a aby zaistili, že po predajniach nebudú behať myši," komentoval situáciu minister.



Za posledné dva týždne urobila Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia a Česká obchodná inšpekcia viac ako 250 spoločných kontrol. Porušenie predpisov zaznamenali v troch štvrtinách prípadov. Kontroly sa zameriavajú na celý potravinársky trh, najviac podnetov však prichádza na správanie obchodníkov.



Tlak, ktorý kontroly vyvolali, priniesol podľa ministra konkrétne výsledky. Prvýkrát od vlaňajšieho septembra klesla priemerná cena vajec, poklesla aj cena masla či iného nesezónneho tovaru. Stále podľa jeho slov existuje priestor na zníženie obchodných prirážok. Niektorí podnikatelia sa pokúšajú ceny nadsadiť na maximum a otestovať tak, koľko ešte zákazníci vydržia, zdôraznil Nekula.



Vyzval všetkých spotrebiteľov, aby sa nebáli ozvať a v prípade, že budú mať podozrenie na porušenie predpisov, podali podnet. "Nechceme akceptovať teraz ani v budúcnosti akékoľvek neférové konanie a nechceme, aby naďalej ktokoľvek nekalým spôsobom profitoval na českých spotrebiteľoch," dodal minister.



V kontrolách chce pokračovať. Pracovná skupina sa zaoberá aj cenami pečiva či mliečnych výrobkov. Nekula zdôraznil, že v porovnaní s polovicou minulého roka klesla cena obilia aj energií, ale pečivo nezlacnelo.



Minister už skôr uviedol, že obchodníci podľa neho zneužívajú svoje postavenie na trhu. Tí to však odmietajú s tvrdením, že za rast cien sú zodpovední predovšetkým poľnohospodári a potravinári.