Výsledky Tesly za 3. štvrťrok zaostali za odhadmi

Palo Alto 19. októbra (TASR) - Výsledky amerického výrobcu elektromobilov Tesla za 3. štvrťrok 2023 sklamali analytikov, keďže jej zisk klesol viac, ako očakávali. Spoločnosť zasiahli vyššie náklady a tiež dôsledky zníženia cien jej vozidiel. To síce podporilo rast predaja, ale negatívne sa odrazilo na ziskových maržiach. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, DPA a AFP.



Čistý zisk Tesly za tri mesiace do konca septembra 2023 klesol o 44 % na 1,85 miliardy USD (1,75 miliardy eur) alebo 53 centov na akciu z 3,29 miliardy USD alebo 95 centov na akciu v 3. štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk očistený od jednorazových položiek sa znížil na 2,32 miliardy dolárov alebo 66 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali Tesle zisk 73 centov na akciu.



Tržby automobilky vzrástli o 8,9 % na 23,35 miliardy USD z 21,45 miliardy USD v minulom roku. Analytici však očakávali, že dosiahnu 24,19 miliardy USD.



Šéf spoločnosti Elon Musk v priebehu roka 2023 opakovane znížil ceny vozidiel, pričom v apríli investorom povedal, že podľa neho je podpora vyššieho predaja správna voľba oproti väčšej marži. Tesla zredukovala ceny o zhruba tretinu v čase, keď na trhy prichádza viac elektromobilov od tradičných výrobcov, ako sú General Motors či Ford.



Tesla začiatkom tohto mesiaca oznámila, že jej dodávky klesli v 3. štvrťroku na 435.059 zo 466.140 vozidiel v 2. kvartáli, aj keď medziročne vzrástli o 27 %. Analytici pritom očakávali, že Tesla odovzdá v období júl - september klientom 461.000 vozidiel. Dôvodom slabšieho výsledku boli odstávky vo výrobe v továrňach v Šanghaji a Austine v súvislosti s modernizáciou liniek.



Automobilka však potvrdila, že jej celoročný cieľ predaja zostáva nezmenený na úrovni 1,8 milióna vozidiel. Bude sa držať harmonogramu, takže do konca tohto roka uvedie na trh Cybertruck, futuristickú odpoveď Tesly na americký pickup.



(1 EUR = 1,0565 USD)