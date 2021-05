Výsledky Thomson Reuters v 1. štvrťroku prekonali očakávania trhu

Toronto 4. mája (TASR) - Hospodárske výsledky mediálneho konglomerátu Thomson Reuters v 1. štvrťroku prekonali očakávania trhu. Podporil ich rast jeho troch hlavných divízií a zotavovanie ekonomiky.



Upravený zisk na akciu, do ktorého sa nezapočítaval príjem z predaja podielu vo firme Refinitiv a ďalšie jednorazové položky, stúpol na 58 centov na akciu. Analytici počítali len so 42 centami na akciu. Prevádzkový zisk v 1. kvartáli vzrástol na 387 miliónov USD (321,3 milióna eur).



Celkové tržby sa zvýšili o 4 % na 1,58 miliardy USD. Skupina aktuálne očakáva celoročný nárast tržieb o 3,5 % až 4 %.



"Sme spokojní so začiatkom roka aj s našimi výsledkami a sme mierne optimistickí, že ekonomiky, v ktorých pôsobíme, sa začínajú zotavovať," uviedol šéf Thomson Reuters Steve Hasker. Dodal však, že riziká pretrvávajú, keďže šírenie ochorenia COVID-19 sa v niektorých regiónoch opäť zrýchlilo.



(1 EUR = 1,2044 USD)