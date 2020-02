Výsledky trhu kolektívneho investovania za rok 2019 svedčia o dôvere

Bratislava 27. februára (TASR) – Výsledky trhu kolektívneho investovania za minulý rok svedčia o dôvere podielnikov v tento trh a tiež o veľmi dobrom vývoji na jednotlivých finančných trhoch. To spôsobilo veľmi dobrú výnosnosť jednotlivých typov aktív v portfóliách. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS). Celkový majetok v podielových a investičných fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol ku koncu minulého roka hodnotu 10,40 miliardy eur.



V rámci celkového majetku pod správou narástol tiež objem majetku v samotných podielových a investičných fondoch distribuovaných v SR aj ďalší rok na historicky najvyššiu koncoročnú hodnotu 9,60 miliardy eur. To znamená veľmi dobrý nárast o 14,6 % oproti koncu roka 2018. Najvyšší podiel 43,3 % pripadá na zmiešané fondy. Dlhopisové fondy tvoria 17,8 % z celkových aktív v podielových fondoch, 16,9 % predstavujú realitné fondy, 15 % akciové fondy a 4,9 % tvoria aktíva fondov krátkodobých investícií.



Dôvera v trh kolektívneho investovania bola podľa SASS vyjadrená aj rastom čistých predajov podielových a investičných fondov počas celého roka 2019. Najvyššie čisté predaje smerovali do zmiešaných fondov (302,3 milióna eur), do realitných fondov (169,1 milióna eur) a do akciových fondov (98 miliónov eur). Naopak, najväčší odlev finančných prostriedkov zaznamenala SASS vo fondoch krátkodobých investícií (-37,5 milióna eur) a v dlhopisových fondoch (-15,2 milióna eur). Celkový objem čistých predajov za celý rok 2019 bol na úrovni 520,9 milióna eur.



Celková veľmi dobrá dynamika rastu spravovanej hodnoty majetku bola teda kombináciou veľmi dobrého nárastu hodnoty a ocenenia jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch a nadpriemerného objemu nových investícií do podielových a investičných fondov. Čoraz väčší vplyv na celkový rast aktív malo podľa SASS aj pravidelné investičné sporenie do fondov, ktorého podiel na celkových aktívach dosiahol takmer 10 % a každoročne kontinuálne rastie.



Slovenská asociácia správcovských spoločností v súčasnosti združuje 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkajú 650 investičných a otvorených podielových fondov.