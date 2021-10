Výsledná podoba rozpočtu je podmienená schválením viacerých zákonov

Bratislava 13. októbra (TASR) - Výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale iba 4,3 % HDP. Uviedol to v stredu na stretnutí s novinármi minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Rozpočet je napísaný presne tak, ako nám dovoľujú pravidlá spoločenstva, ktorého sme súčasťou, a to je EÚ. Peniaze, ktoré by sme navyše mohli mať, tak sa musia rozhodnúť koaličné strany, že či budeme zodpovední a či splníme sľuby, ktoré sme dali voličom. Preto sú tie dodatočné peniaze naviazané na splnenie prijatia troch zodpovedných zákonov. Keď ich splníme, budú aj nejaké peniaze navyše," vysvetlil.



Z približne 700 miliónov eur navyše tvorí podľa Matoviča 220 miliónov eur rezerva pre zdravotníctvo pre prípad, že zdravotníctvo nebude schopné robiť reformy, ktoré by podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚH malo robiť. "Ak náhodou nebude, tak nechceme, aby v rozpočte neboli vyčlenené prostriedky na zdravotnú starostlivosť. Z tých 700 miliónov eur sa 200 miliónov eur používa takýmto spôsobom. Zostalo približne 504 miliónov eur. To záleží naozaj od toho, ako budú koaliční partneri zodpovední a či prijmeme spomínané tri zákony alebo neprijmeme," dodal minister financií.



Upozornil, že pri deficite 4,3 % HDP nie sú peniaze na žiadne ďalšie špeciálne výdavky. "Zdravotníci ale majú, v rozpočte sa s tým automaticky počíta, tzv. mzdový automat, na základe ktorého všetkým zdravotníkom automaticky rastú mzdy o nárast miezd spred dvoch rokov," avizoval Matovič s tým, že budúci rok by malo ísť o 3,8 %.



"Spolieham sa na to, že na konci všetky štyri koaličné strany ukážeme, že sme zodpovední voči verejným financiám a že nedokážeme len rozdávať, ale dokážeme aj chrániť verejné financie pred zlodejmi, ktorí, keď náhodou v budúcnosti znovu prídu k vláde, aby ho nerozkradli opäť," dodal Matovič.



V roku 2022 by malo Slovensko hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z pracovnej verzie rozpočtu na budúci rok, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na stredajšie (13. 10.) rokovanie tripartity.



V absolútnom vyjadrení by schodok štátneho rozpočtu v budúcom roku mal byť takmer 5,5 miliardy eur. Návrh počíta s celkovými príjmami štátneho rozpočtu v hodnote takmer 20 miliárd eur, pričom výdavky vyčíslili tvorcovia rozpočtu na viac než 25 miliárd eur.