Vysoká inflácia zabrzdí vianočné nákupy v USA

New York 6. novembra (TASR) - Vianočné nákupy v USA budú tento rok slabšie, keďže vysoká miera inflácie testuje odolnosť spotrebiteľov. Varovalo o tom americké združenie maloobchodníkov (NRF) vo svojej správe, v ktorej predpovedá, že tržby budú počas kľúčovej sezóny rásť pomalším tempom. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vysoká miera inflácia odčerpáva hotovosť amerických domácností, ktoré sa snažia zaplatiť náklady na bývanie a základné položky a zostáva im menej na iné nákupy.



NRF predpovedá, že sviatočné tržby vrátane elektronického obchodu stúpnu počas novembra a decembra o 6 % až 8 % na 942,6 miliardy až 960,4 miliardy USD (954,82 - 972,85 miliardy eur).



Na porovnanie, v minulom roku sa zvýšili vianočné tržby o 13,5 %. A v roku 2020, keď sviatočnú sezónu ovplyvnili blokády spojené s ochorením COVID-19 a problémy v dodávateľských reťazcoch, vzrástli tržby o 9,3 %.



K spomaleniu tohoročného predaja prispieva čiastočne aj fakt, že spotrebitelia pre obavy z ďalšieho nárastu cien začali s vianočnými nákupmi už v októbri a využili prudké zľavy ponúkané maloobchodníkmi, ktorí sa snažili zbaviť nadbytočných zásob.



Finančný riaditeľ elektronického obchodu Amazon Brian Olsavsky minulý týždeň povedal analytikom: "Nie sme si celkom istí, aké silné budú výdavky na sviatky v porovnaní s minulým rokom. A sme pripravení na rôzne výsledky."



Spoločnosť Adobe Analytics v októbri predpovedala, že online predaj v novembri a decembri vzrastie len o 2,5 % na 209,7 miliardy USD v porovnaní s nárastom o 8,6 % pred rokom.



Zatiaľ čo skoršie zľavy posunuli zrejme začiatok vianočných nákupov na október a spotrebitelia sú opatrnejší pri výdavkoch, NRF zároveň očakáva, že budú pokračovať v nákupoch a využijú ďalšie akcie počas zostávajúcich dvoch mesiacov. Experti sa domnievajú, že vzhľadom na tieto náročné časy mnohé domácnosti pokryjú výdavky úsporami a aj úvermi, aby si užili sviatky. Spotrebiteľský dopyt tak zostane odolný.



Maloobchodníci sa tiež snažia prilákať spotrebiteľov s obmedzeným rozpočtom do svojich obchodov rôznymi akciami.



NRF predpovedá tiež, že veľké maloobchodné reťazce nasmerujú veľkú časť sezónnych zamestnancov tento rok do tzv. kamenných obchodov, keďže spotrebitelia sa vracajú späť od online nákupov k fyzickej návšteve obchodov.



NRF očakáva, že maloobchodníci tento rok najmú 450.000 až 600.000 sezónnych pracovníkov. Vlani prijali 669.800 sezónnych zamestnancov.



(1 EUR = 0,9872 USD)