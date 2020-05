Vysoká nezamestnanosť v USA bude údajne ešte rásť

Washington 10. mája (TASR) - Dramatická situácia na americkom trhu práce, na ktorú poukázali čísla o vývoji nezamestnanosti z konca tohto týždňa, sa v nasledujúcom období pravdepodobne ešte zhorší. Uviedol to v nedeľu americký minister financií Steven Mnuchin.



"Oznámené čísla budú pravdepodobne ešte horšie a až neskôr príde k zlepšeniu," povedal Mnuchin v nedeľňajšej relácii Fox News Sunday.



Miera nezamestnanosti v USA vyskočila v apríli na 14,7 % z marcovej hodnoty 4,4 %. Vo februári ešte zaznamenala 3,5 %, čo bola najnižšia hodnota za posledných 50 rokov.



Naopak, aprílový údaj predstavuje najvyššiu nezamestnanosť od veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Vysoko prekonala aj doterajší povojnový rekord. Ten predstavoval hodnotu 10,8 %, ktorú USA zaznamenali v novembri 1982.



Aj podľa ekonomického poradcu Bieleho domu Kevina Hassetta bude miera nezamestnanosti ešte rásť. Ako povedal v programe Face the Nation americkej televízie CBS, predtým, než sa trh stabilizuje, sa nezamestnanosť pravdepodobne dostane nad 20 %. Spomínanú hranicu by mohla prekonať v máji, prípadne júni.



Hassett zároveň dodal, že prezident Donald Trump nevylučuje ďalšiu federálnu pomoc pre štáty na čiastočnú kompenzáciu nečakaných nákladov spojených s riešením pandémie nového koronavírusu. V tejto súvislosti však Mnuchin uviedol, že vláda "neplánuje pomáhať štátom so zlým manažmentom".