Vysoké ceny energií môžu spôsobiť odchod firiem z Nemecka

Berlín 21. februára (TASR) - Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI) varoval, že niektoré firmy môžu premiestniť svoje operácie z Nemecka, ak ceny energií budú pokračovať v prudkom raste ako počas uplynulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Situácia je taká vážna, že dokonca aj stredne veľké firmy z rozličných sektorov, ktoré vo veľkom investovali do svojich lokácií, musia uvažovať o premiestnení do zahraničia," uviedol v pondelok šéf BDI Siegfried Russwurm.



Aktuálny prieskum BDI medzi 400 stredne veľkými firmami ukázal, že 65 % z nich považuje nárast ceny energií za veľký problém a 23 % za problém, ktorý ohrozuje celé ich podnikanie. Okolo 84 % firiem si myslí, že vláda by mala prehodnotiť plánované zvýšenie cien uhlíkových emisií a doplniť ich opatreniami na zmiernenie ich negatívneho vplyvu na firmy.



Russwurm upozornil, že aktuálny nárast cien energií je najprudším od ropnej krízy v 70. rokoch minulého storočia. Dodal, že vláda by mala urýchlene konať. "Nemecká vláda musí konečne kompletne prehodnotiť štátne dane a poplatky, ako je napríklad daň z elektriny či sieťové poplatky."