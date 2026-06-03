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Vysoké ceny energií môžu v EÚ ohroziť až 1,3 milióna pracovných miest
Výrobný sektor EÚ zamestnáva približne 30 miliónov ľudí, zatiaľ čo na služby pripadá takmer 87 miliónov pracovných miest, uviedla Komisia.
Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európsky automobilový, stavebný, kovospracujúci, chemický a dopravný sektor by mohol tento rok prísť o až 1,3 milióna pracovných miest v dôsledku prudkého nárastu cien energií spôsobeného konfliktom medzi USA a Iránom, vyhlásila v stredu podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„V dôsledku vojny na Blízkom východe je ohrozených až 1,3 milióna pracovných miest a hovoríme najmä o pracovných miestach v energeticky náročnom priemysle,“ povedala Minzatuová na tlačovej konferencii.
Najrozsiahlejšie prepúšťania hrozia podľa odhadov Komisie automobilovému odvetviu, ktorý by mohol stratiť 600.000 pracovných miest. V stavebníctve, kovospracujúcom a chemickom priemysle a v doprave by mohlo celkovo zaniknúť približne 56.000 pozícií. Ďalších zhruba 85.000 pracovných miest môže byť ohrozených v sektore výroby batérií a 58.852 v oblasti solárnej energie.
Výrobný sektor EÚ zamestnáva približne 30 miliónov ľudí, zatiaľ čo na služby pripadá takmer 87 miliónov pracovných miest, uviedla Komisia.
„V dôsledku vojny na Blízkom východe je ohrozených až 1,3 milióna pracovných miest a hovoríme najmä o pracovných miestach v energeticky náročnom priemysle,“ povedala Minzatuová na tlačovej konferencii.
Najrozsiahlejšie prepúšťania hrozia podľa odhadov Komisie automobilovému odvetviu, ktorý by mohol stratiť 600.000 pracovných miest. V stavebníctve, kovospracujúcom a chemickom priemysle a v doprave by mohlo celkovo zaniknúť približne 56.000 pozícií. Ďalších zhruba 85.000 pracovných miest môže byť ohrozených v sektore výroby batérií a 58.852 v oblasti solárnej energie.
Výrobný sektor EÚ zamestnáva približne 30 miliónov ľudí, zatiaľ čo na služby pripadá takmer 87 miliónov pracovných miest, uviedla Komisia.