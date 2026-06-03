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Vysoké ceny energií môžu v EÚ ohroziť až 1,3 milióna pracovných miest

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Výrobný sektor EÚ zamestnáva približne 30 miliónov ľudí, zatiaľ čo na služby pripadá takmer 87 miliónov pracovných miest, uviedla Komisia.

Autor TASR
Brusel 3. júna (TASR) - Európsky automobilový, stavebný, kovospracujúci, chemický a dopravný sektor by mohol tento rok prísť o až 1,3 milióna pracovných miest v dôsledku prudkého nárastu cien energií spôsobeného konfliktom medzi USA a Iránom, vyhlásila v stredu podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V dôsledku vojny na Blízkom východe je ohrozených až 1,3 milióna pracovných miest a hovoríme najmä o pracovných miestach v energeticky náročnom priemysle,“ povedala Minzatuová na tlačovej konferencii.

Najrozsiahlejšie prepúšťania hrozia podľa odhadov Komisie automobilovému odvetviu, ktorý by mohol stratiť 600.000 pracovných miest. V stavebníctve, kovospracujúcom a chemickom priemysle a v doprave by mohlo celkovo zaniknúť približne 56.000 pozícií. Ďalších zhruba 85.000 pracovných miest môže byť ohrozených v sektore výroby batérií a 58.852 v oblasti solárnej energie.

Výrobný sektor EÚ zamestnáva približne 30 miliónov ľudí, zatiaľ čo na služby pripadá takmer 87 miliónov pracovných miest, uviedla Komisia.
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