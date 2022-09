Vysoké ceny energií ohrozujú talianske reštaurácie a kaviarne

Rím 10. septembra (TASR) - Minimálne desiatim percentám gastronomických prevádzok v Taliansku hrozí zatvorenie pre vysoké ceny energií. Týka sa to predovšetkým mladších a menej solventných kaviarní, barov a reštaurácií, uviedol gastronomický zväz Fipe-Confcommercio. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Všetky produktívne sektory krajiny sú na dne," zdôraznil viceprezident zväzu Aldo Cursano. Preto požaduje stanovenie stropu na ceny plynu na úrovni Európskej únie (EÚ).



Podľa odhadov obchodného zväzu Confesercenti pohostinské zariadenia v najbližších 12 mesiacoch zaplatia za energie a plyn takmer o 2 miliardy eur viac ako v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch.



"Posledné účty, ktoré sme dostali za obdobie jún - júl, ukázali nárast až o 400 % v porovnaní s minulým rokom. To je úder, ktorý môže zruinovať okolo 30.000 gastronomických prevádzok," varoval zväz Confesercenti.



Podľa podnikateľského zväzu Confartigianato účty malých firiem pôsobiacich v potravinárskom sektore za elektrinu a plyn počas uplynulých 12 mesiacov stúpli celkovo o 1,2 miliardy eur. Ide o 70.000 podnikov, ktoré zamestnávajú 271.000 ľudí. Predovšetkým účty 17.500 zmrzlinární a cukrární počas uplynulého roka v priemere vyskočili o 300 % až 350 %.



Podľa zväzu Confcommercio sú vyhliadky ďalšieho vývoja do konca prvého polroka 2023 dramatické. Existenčne ohrozených je okolo 120.000 malých firiem v oblasti služieb a 370.000 pracovných miest.