Vysoké ceny energií zvýšili zisk obchodníka Gunvor na 6-ročné maximum

Ženeva 19. apríla (TASR) - Nadnárodný obchodník s energiami Gunvor oznámil za rok 2021 zisk viac než 720 miliónov USD, čo predstavuje najvyšší zisk za šesť rokov. Výsledky výrazne podporili rastúce ceny energií, najmä plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť so sídlom v Ženeve v utorok informovala, že v roku 2021 dosiahla čistý zisk 726 miliónov USD (667,40 milióna eur). To je najvyšší zisk komoditnej firmy od roku 2015. Spoločnosť najviac podporili divízie zemného a skvapalneného plynu (LNG).



V porovnaní s rokom 2020 sa zisk v minulom roku zvýšil viac než dvojnásobne, keď v roku 2020 predstavoval 320 miliónov USD. Tržby vyskočili na 135 miliárd USD z 50 miliárd USD v predchádzajúcom roku. Je to výsledok rastu cien komodít po uvoľnení pandemických opatrení a zvýšení objemu obchodov.



Gunvor zobchodoval v minulom roku 240 miliónov ton ropy, rafinovaných produktov, zemného plynu a iných komodít. V roku 2020 predstavoval objem komoditných obchodov zo strany Gunvoru 191 miliónov ton.



(1 EUR = 1,0878 USD)