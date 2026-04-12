< sekcia Ekonomika
Vysoké ceny pohonných látok ohrozujú aj trajektovú dopravu v Taliansku
Ohrozené sú najmä diaľkové spojenia na ostrovy, predovšetkým na Sardíniu (napríklad Janov - Olbia) a na Sicíliu (napríklad Janov - Palermo).
Autor TASR
Rím 12. apríla (TASR) - Vysoké ceny pohonných látok spôsobné konfliktom na Blízkom východe majú negatívny vplyv aj na trajektovú dopravu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Talianske združenia vlastníkov lodí a námorných dopravcov Assarmatori a Confitarma varujú pred možným narušením námorných spojení alebo obmedzením ponuky, ak ceny paliva zostanú na súčasnej úrovni. Kľúčové trajektové linky vedú napríklad na Sardíniu a Sicíliu.
„Námorná doprava, a najmä trajektový sektor je rozhodujúca pre udržiavanie spojenia s ostrovmi v krajine, akou je Taliansko, ktoré má najväčšiu ostrovnú populáciu v Európe s viac než 6,5 milióna obyvateľov,“ zdôraznili podľa denníka Corriere della Sera šéf Confitarma Mario Zanetti a šéf Assarmatori Stefano Messina.
Združenia požiadali vládu o pomoc a navrhli mimoriadny program daňových úľav, ktorý by vychádzal zo zvýšených nákladov na palivo v mesiacoch marec, apríl a máj v porovnaní s februárom. Vláda túto požiadavku zatiaľ odmietla.
Lodiarske združenia však chcú svoju žiadosť predložiť znovu a varujú pred narušením spojení, najmä diaľkových liniek smerujúcich na väčšie ostrovy, ako sú Sicília a Sardínia. Bez reakcie vlády hrozí obmedzenie ponuky alebo dokonca zastavenie niektorých spojení, pretože pre súčasné ceny palív je ich prevádzka stratová.
Ohrozené sú najmä diaľkové spojenia na ostrovy, predovšetkým na Sardíniu (napríklad Janov - Olbia) a na Sicíliu (napríklad Janov - Palermo). Pri krátkych trasách je riziko menšie, pretože tam by sa podľa združení skôr dala znížiť frekvencia plavieb bez ohrozenia kontinuity služby.
„Nárast cien energií zasiahol všetkých, aj námornú dopravu,“ uviedol šéf lodnej spoločnosti GNV (Grandi Navi Veloci) Matteo Catani.
