Vysoké ceny ropy a plynu zvýšili zisk Repsolu na viac než dvojnásobok

Madrid 28. apríla (TASR) - Španielsky ropný koncern Repsol zaznamenal za prvé tri mesiace tohto roka viac než dvojnásobné zvýšenie čistého zisku, pod čo sa podpísal prudký rast cien ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že od januára do konca marca dosiahla čistý zisk 1,39 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zisk dosiahol 648 miliónov eur. Prvý kvartál výrazne ovplyvnila invázia Ruska na Ukrajinu koncom februára, ktorá spôsobila prudké zvýšenie cien viacerých surovín, najmä ropy a zemného plynu. Aj keď do dnešných dní ceny ropy oproti koncu februára klesli, stále sú zhruba o dve tretiny vyššie než pred rokom.



Upravený čistý zisk dosiahol za 1. štvrťrok 1,06 miliardy eur. Aj v tomto prípade to znamená prudký rast, keď v 1. štvrťroku minulého roka vykázal Repsol tento zisk na úrovni 471 miliónov eur. Divízia prieskumu a ťažby, ktorá je aktívna na zahraničných trhoch, sa na tomto výsledku podieľala 69 %.