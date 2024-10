Vysoké ceny ženú Čechov do menších bytov

Praha 28. októbra (TASR) - Česi túžiaci po vlastnom bývaní musia znižovať nároky na jeho veľkosť. Napríklad v Prahe tri štvrtiny predaných nových bytov patria medzi jedno- a dvojizbové. Navyše, stále rastie dopyt po tých úplne najmenších. Informoval o tom server novinky.cz.



Rast záujmu o malé byty potvrdzujú aj údaje developerov a bánk. Napríklad hovorca Českej sporiteľne Filip Hrubý pre Novinky uviedol, že menšie byty tvorili vlani viac než dve pätiny tých, ktorých nákup financovali klienti hypotékou. "Predpokladám, že počas tohto roka budú už malometrážne byty tvoriť väčšinu," dodal.



Rast hypoték na tieto byty zaznamenala aj UniCredit Bank. "Najpopulárnejšie sú v prípade žiadateľov od 30 do 40 rokov," povedal hovorca banky Petr Plocek.



Dopytu po menších bytoch nahráva aj fakt, že vlastnícke bývanie patrí v Česku dlhodobo k najmenej dostupným v Európe. Napríklad na 70-metrový byt v novostavbe potrebujú Česi podľa analýzy spoločnosti Deloitte 13,3 ročnej mzdy. To je najviac spomedzi všetkých európskych štátov.



Štatistiky, ktoré zostavujú developerské spoločnosti Central Group, Skanska Residential a Trigema, ukazujú, že ešte v roku 2021 sa podiel dvoch najmenších dispozícií na celkových predajoch pohyboval okolo 65 %. Začiatkom tohto roka predstavoval 71 % a v 3. kvartáli vzrástol na tri štvrtiny.



Výrazne sa zvyšuje najmä podiel dispozície 1+kk. Najmenšie byty tvoria teraz 32 % predajov, o deväť percentuálnych bodov viac než pred tromi rokmi. A to napriek tomu, že ceny týchto bytov patria v prepočte na štvorcový meter k najvyšším.



Firmy na dopyt reagujú a do predaja dávajú väčší počet malých bytov. Priemerná veľkosť všetkých ponúkaných nehnuteľností klesla od roku 2018 o 10,6 m2 na 63,5 m2. Postupne vznikajú aj projekty s veľmi malými bytmi s rozlohou približne 20 m2.