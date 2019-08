Vysoké nájomné vyháňa v Nemecku malé firmy z centier

Viacerí maloobchodníci potvrdili, že ich drahé nájomné prinútilo odísť z peších zón mnohých nemeckých miest.

Berlín 18. augusta (TASR) - Rastúce ceny nehnuteľností a nájmu v Nemecku vyvíjajú tlak na malé podniky a vyháňajú obchodníkov a remeselníkov z centier miest. Uviedli to združenia, ktoré zastupujú maloobchodníkov a remeselníkov.



"Vidíme, ako stúpajú ceny nájmov, zvlášť v metropolitných oblastiach. To malé podniky sotva unesú," skonštatoval Kai Falk, generálny riaditeľ združenia maloobchodníkov HDE.



Viacerí maloobchodníci potvrdili, že ich drahé nájomné prinútilo odísť z peších zón mnohých nemeckých miest. "Deje sa to vo všetkých odvetviach," povedal Falk a spresnil, že maloobchodníci okamžite pocítili na tržbách, že sa odsťahovali z centra. A ďalší tlak na nich vyvíjajú on-line obchody.



Na druhej strane, silná nemecká ekonomika a nízka nezamestnanosť v ostatných rokoch pomohli maloobchodníkom čeliť problémom s vysokým nájomným, pripustil Falk.



Aj združenie remeselníkov ZDH v prieskume označilo stúpajúce nájomné a čoraz vyššie ceny nehnuteľností za veľký problém. "Pekári, mäsiari, obuvníci a krajčírky miznú z ulíc a štvrtí, ktoré prešli džentrifikáciou, teda do ktorých sa nasťahovali bohatší," povedal šéf ZDH Holger Schwannecke pre noviny Stuttgarter Zeitung. "Na mnohých miestach vidíme, ako sa skúsení remeselníci presúvajú z centier na perifériu," dodal.



Schwannecke tiež poukázal na fakt, že autoopravovne či stolárske dielne museli ustúpiť novým obytným domom. Ďalším problémom sú konflikty medzi developermi a obyvateľmi štvrtí pre hluk spojený s výstavbou domov a nedostatok priestoru.



Prieskum ZDH, na ktorom sa zúčastnilo 5000 remeselníkov, zistil, že 10 % z nich sa plánuje presťahovať počas nasledujúcich dvoch rokov.