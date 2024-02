Vysoké nájomné zhoršuje nemeckým firmám hľadanie kvalifikovanej sily

Frankfurt nad Mohanom 25. februára (TASR) - Vysoké nájomné v nemeckých veľkomestách komplikuje život firmám, ktoré sa snažia získať kvalifikovanú pracovnú silu. Poukázali na to výsledky najnovšej štúdie poradenskej spoločnosti PwC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Veľký počet ľudí považuje drahé bývanie za jednu z hlavných prekážok pre život vo veľkomeste. Až tretina oslovených uviedla, že zvažuje zmenu pracovného miesta práve pre výšku nájomného. Menšie percento z oslovených tak aj urobilo. Spoločnosť PwC uskutočnila online štúdiu na jeseň minulého roka, pričom sa na nej zúčastnilo 4200 pracujúcich vo veku od 18 do 65 rokov, a to v 12 veľkomestách vrátane Berlína, Hamburgu, Mníchova, Essenu, Lipska či Hannoveru.



"Táto situácia zhoršuje možnosti zamestnávateľov v metropolitných oblastiach nájsť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov," uviedli autori štúdie. Navyše, zamestnanci majú veľké očakávania, že zamestnávatelia im vzhľadom na vyššie náklady na bývanie pomôžu.



Väčšina oslovených oceňuje život vo veľkomeste pre možnosti v oblasti práce, nákupov, vzdelávania a kultúrneho vyžitia. Až dve tretiny však uviedli nespokojnosť s výškou nájomného či nedostatkom voľných nájomných bytov. Mimoriadne zlá situácia na trhu s bytmi je podľa štúdie v Štuttgarte, Berlíne a Mníchove.



Časť oslovených to riešila odchodom zo zamestnania. Ako sa uvádza v štúdii PwC, urobilo tak približne 11 % z ľudí, ktorí sa na prieskume zúčastnili. Navyše, vo vekovej skupine od 18 do 34 rokov tak urobilo 17 % opýtaných. K mestám s najvyšším percentom ľudí meniacich miesto pre vysoké nájomné patrí Berlín, kde sa takto rozhodlo 19 % anketovaných a zhruba 36 % o tom uvažuje. Horšie je na tom iba Štuttgart, kde o zmene pracovného miesta uvažuje pre drahé nájomné 38 % opýtaných.