Vysoké náklady znížili zisk farmakoncernu GlaxoSmithKline o štvrtinu

Londýn 1. mája (TASR) - Zisk britského farmaceutického koncernu GlaxoSmithKline (GSK) klesol v 1. štvrťroku o takmer štvrtinu, pod čo sa do veľkej miery podpísalo zvýšenie mimoriadnych nákladov. Tržby z predaja liekov však vzrástli zhruba o desatinu a prekročili 7 miliárd libier. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Spoločnosť v stredu oznámila, že čistý zisk dosiahol v 1. kvartáli 1,08 miliardy libier (1,26 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 23 %. Zisk pred zdanením dosiahol 1,35 miliardy libier a oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak klesol o 18 %. GSK vykázala výrazný pokles zisku napriek tomu, že tržby z predaja liekov vzrástli približne o 10 % a dosiahli 7,4 miliardy libier.



GSK to pripísala zvýšeniu jednorazových nákladov, súčasťou ktorých sú aj rezervy na krytie strát v dôsledku právnych sporov. Tieto rezervy vyčlenila firma v 1. štvrťroku v objeme približne 312 miliónov libier. V predchádzajúcom kvartáli vyčlenila rezervy v hodnote 267 miliónov libier.



Zisk bez započítania mimoriadnych položiek však podľa údajov portálu RTTNews vzrástol a prekonal očakávania trhov. Dosiahol 0,431 libry za akciu a medziročne sa tak zvýšil o 16 %. Analytici pritom počítali s týmto ziskom na úrovni 0,373 libry/akcia.



Lepšie sa vyvíjali aj tržby. GSK dosiahol celkové tržby na úrovni 7,36 miliardy libier, zatiaľ čo analytici očakávali 7,07 miliardy libier.



Firma zároveň zlepšila odhad vývoja zisku na celý rok po tom, ako dopyt po jej vakcíne na prevenciu ochorenia dýchacích ciest a po špecializovaných liekoch pre pacientov s HIV výrazne vzrástol. S lepšími celoročnými výsledkami počíta napriek tomu, že v 2. polroku ráta so spomalením rastu tržieb. GSK teraz odhaduje, že upravený zisk na akciu sa za za celý rok zvýši o 8 až 10 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s jeho rastom o 6 až 9 %.



(1 EUR = 0,85478 GBP)