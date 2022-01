Vysoké náklady znížili zisk výrobcu tovaru Colgate-Palmolive

Washington 28. januára (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru oznámil za 4. štvrťrok minulého roka výrazný pokles zisku napriek rastu tržieb. Dôvodom sú vysoké náklady.



Spoločnosť informovala, že v poslednom kvartáli minulého roka zaznamenala čistý zisk 148 miliónov USD (132,62 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla zisk 647 miliónov USD.



Bez započítania mimoriadnych položiek vykázala spoločnosť Colgate-Palmolive takzvaný upravený zisk na úrovni 666 miliónov USD. Na akciu to predstavuje 79 centov. Firma tak potvrdila očakávania analytikov, ktorí odhadovali upravený zisk na akciu na spomínanej úrovni.



Tržby dosiahli 4,40 miliardy USD. V porovnaní so záverom roka 2020 to predstavuje rast o necelé 2 %. V prípade tržieb tak spoločnosť mierne zaostala za očakávaniami trhov. Analytici počítali s tým, že tržby Colgate-Palmolive sa zvýšia na 4,42 miliardy USD.