Vysoké šance na kúpu zahraničných aktív Lukoilu má saudská firma Midad
USA pôvodne stanovili konečný termín na predaj aktív Lukoilu do 13. decembra. Tesne pred vypršaním lehoty ju však predĺžili do 17. januára.
Autor TASR
Moskva/Rijád 16. decembra (TASR) - Medzi firmy s najväčšími šancami na kúpu zahraničných aktív ruskej ropnej spoločnosti Lukoil sa zaradila saudská spoločnosť Midad Energy. Podľa troch zdrojov oboznámených so situáciou má na rozdiel od mnohých iných záujemcov veľmi dobré vzťahy ako s Moskvou, tak s Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lukoil sa rozhodol svoje zahraničné aktíva predať potom, ako americký prezident Donald Trump uvalil na Lukoil a Rosnefť koncom októbra sankcie s cieľom obmedziť Rusku jeho možnosti financovať vojnu na Ukrajine. Ropné koncerny sa na exporte ruskej ropy podieľajú približne polovicou.
Hodnota zahraničných aktív koncernu Lukoil dosahuje zhruba 22 miliárd USD (18,68 miliardy eur), pričom záujem prejavilo viacero veľkých firiem vrátane amerického ropného koncernu Chevron a investičnej spoločnosti Carlyle Group. Teraz sa pridala ponuka od Midad Energy. Jej šéfom je brat vplyvného saudského poradcu pre národnú bezpečnosť Musaeda Al-Aibana, ktorý vo februári viedol v Rijáde rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine medzi Ruskom a USA.
Navyše, firma Midad Energy podala ponuku v čase výrazného posilnenia ekonomických vzťahov medzi USA a Saudskou Arábiou potom, ako do Bieleho domu nastúpil Donald Trump. Od začiatku tohto roka podpísali krajiny viaceré kontrakty v oblastiach energetiky, technológií a obrany, pričom Saudská Arábia prisľúbila investície zhruba za jeden bilión dolárov.
Midad Energy plánuje kúpiť aktíva Lukoilu výhradne vo forme hotovosti, pričom financie budú držané v úschove do uvoľnenia sankcií voči spoločnosti. Podľa jedného zo zdrojov by kontrakt mohol zahrnovať aj americké firmy.
