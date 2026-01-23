< sekcia Ekonomika
Vysoké školy môžu získať úvery od fondu bývania na úpravu internátov
Novela zákona o ŠFRB určila maximálny limit podpory na obstaranie internátu vo výške 2500 eur na jeden m2 podlahovej plochy, pri zateplení 400 eur a pri modernizácii 1600 eur na jeden m2.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Samosprávne kraje a vysoké školy sa po novom môžu uchádzať o úvery zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obstaranie a obnovu svojich internátov. Od začiatku tohto roka to umožňuje novela zákona o ŠFRB.
„Zatiaľ prebiehajú len konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi,“ priblížil pre TASR generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka. Do piatka nedostali ešte žiadnu žiadosť o úver v rámci nového účelu - obstaranie a úprava internátov. Kraje a vysoké školy môžu o túto podporu žiadať od 15. januára do 31. augusta tohto roka.
Podľa vyhlášky ministerstva dopravy o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB možno na obstaranie internátu poskytnúť úver vo výške 100-percentného obstarávacieho nákladu, najviac však 1750 eur na jeden štvorcový meter (m2) podlahovej plochy izieb, ich príslušenstva a spoločných priestorov internátu vrátane plôch pre spoločné zariadenia. Doba splatnosti úveru je najdlhšie 40 rokov a ročná úroková sadzba 1 %.
„Na zateplenie internátu možno poskytnúť úver vo výške 100-percentného obstarávacieho nákladu, najviac však 265 eur na jeden m2 podlahovej plochy, a to s dobou splatnosti najdlhšie 25 rokov a ročnou úrokovou sadzbou 1 %,“ priblížil podmienky Lipka.
Aj na modernizáciu internátu je možný úver vo výške 100-percentného obstarávacieho nákladu, ale najviac 1350 eur na jeden m2 podlahovej plochy, najdlhšie na 25 rokov a s ročnou úrokovou sadzbou 1 %.
Novela zákona o ŠFRB určila maximálny limit podpory na obstaranie internátu vo výške 2500 eur na jeden m2 podlahovej plochy, pri zateplení 400 eur a pri modernizácii 1600 eur na jeden m2. „Presná výška úveru, ktorú je možné poskytnúť zo ŠFRB, je však upravená vykonávacím predpisom, konkrétne vyhláškou,“ ozrejmil generálny riaditeľ ŠFRB.
V súčasnom období má ŠFRB schválený rozpočet s finančným objemom vyše 296 miliónov eur. „Rozpočet sa schvaľuje na trojročné obdobie. Keďže účel podpory obstarania a obnovy internátov je nový, rozpočet na tento účel bude v roku 2026 stanovený na základe predpokladaného dopytu a po jeho odsúhlasení príslušnými štátnymi orgánmi,“ dodal Lipka.
